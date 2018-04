Conservatório de Águeda promove semana dedicada à voz

O Conservatório de Música de Águeda promove um conjunto de atividades no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Voz (16 de Abril), abertas ao público em geral, agendadas para dias 16, 18 e 21 de abril.

Assim, no dia 16 (segunda) às 19h, terá lugar um recital de canto e piano por Miguel Rodrigues (barítono) e Sérgio Brito (piano); no dia 18 (quarta) às 19h, realizar-se-á uma audição de canto e coro juvenil, pelos alunos da classe de canto e coro juvenil do professor Miguel Rodrigues; e no dia 21 (sábado), um workshop de voz orientado pelo mesmo professor Miguel Rodrigues, destinado a cantores, profissionais da voz (professores, formadores, comunicadores, etc.), ou simplesmente para os mais curiosos sobre o funcionamento da voz, que decorrerá das 14h30 às 18h30, culminando às 19h com a audição dos participantes.

As inscrições no workshop de voz poderão ser efetuadas através do email geral@conservatoriodeagueda.org, por telefone através do número 234 622 780, ou ainda nos serviços administrativos (Casa do Adro) de segunda a sexta das 9h30 às 12h30 e 14h às 18h30, devendo os interessados indicar o nome, localidade, idade e contacto.

Todas as atividades possuem carácter gratuito e terão lugar no Conservatório de Música de Águeda.