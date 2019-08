Conservatório prestou tributo aos Beatles

O Conservatório de Música de Águeda encerrou o ano letivo com um concerto temático denominado “Beatles In Concert”, em tributo à famosa banda britânica

O Centro de Artes de Águeda encheu-se público, que se rendeu aos encantos das vozes do coro e solistas, e orquestra dos alunos e professores do Conservatório de Águeda. O desenho do espetáculo e os arranjos musicais foram especialmente elaborados para o efeito pelo professor Pedro Costa, que teve igualmente a responsabilidade de dirigir os cerca de 100 alunos em palco.

O espetáculo fez recordar alguns dos grandes êxitos interpretados pela banda na década de 1960 e que fizeram sucesso mundial, tais como “She Loves You”, “Let It Be”, “Yesterday” ou “Something”. Não faltou sequer a indumentária à época, como as calças à “boca de sino”, as camisas estampadas, os lenços chamativos, adereços e cores, muitas cores que compunham os visuais dos participantes.

Antes de terminar o concerto, o Comendador Augusto Gonçalves, presidente da direção, subiu ao palco para deixar os habituais agradecimentos de final do ano letivo e demonstrar toda a sua satisfação pela qualidade e brilhantismo do concerto. Também o diretor pedagógico, Joaquim Vidal, manifestou o seu orgulho pelo resultado conseguido.