Conservatório promove semana dedicada à voz

Como já vem sendo tradição, o Conservatório de Música de Águeda irá levar a efeito a semana da voz, cujo programa contempla um conjunto de iniciativas que pretendem dar destaque à importância da voz como instrumento privilegiado de comunicação

As atividades terão o seu início no dia 15 de abril, prolongando-se até ao dia 18, e o programa será bastante diversificado, incluindo recitais, masterclasses e workshops.

O arranque está marcado para as 21h30 do dia 15, no auditório do Conservatório (Casa do Adro), com um recital de canto e piano pelos professores Miguel Rodrigues e Sérgio Brito.

No dia 16, das 15h30 às 16h30, decorrerá no Centro de Artes de Águeda um workshop destinado aos mais novos, intitulado “a fábrica da voz”, tendo como orientadores Mónica Esgueira (terapeuta da fala) e Miguel Rodrigues. Mais tarde, das 17h30 às 19h30, será a vez do workshop de voz para profissionais não cantores “a voz e nós”. Pelas 21h30, a caixa de palco do CAA será cenário para o coro juvenil do Conservatório se apresentar em concerto, sob a direção do professor Miguel Rodrigues.

Nos dias 17 e 18 (manhã e tarde), decorrerá nas instalações do Conservatório de Música de Águeda uma masterclass de canto orientada pela professora Ângela Alves, docente de canto no Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian e membro do Coro Casa da Música.

Na noite do dia 17, realiza-se um workshop de voz para coralistas sob orientação de Miguel Rodrigues e a colaboração de Mónica Esgueira, tendo como principal objetivo dotar os participantes de um conjunto de ferramentas básicas para o trabalho com a voz, bem como permitir conhecer melhor o funcionamento do aparelho vocal e como utilizá-lo corretamente. A iniciativa decorre das 21h30 às 23h, nas instalações do Conservatório de Música de Águeda, sendo de participação gratuita mas com inscrição obrigatória até ao dia 12 de abril.

A encerrar a semana da voz, no dia 18 pelas 18h30, subirão ao palco do auditório do Conservatório de Música de Águeda os alunos de canto e participantes na masterclass, para um recital e cerimónia de entrega de diplomas.

Com exceção da masterclass de canto, a participação nos wokshops é gratuita, devendo no entanto os participantes realizar obrigatoriamente a inscrição, utilizando para esse efeito os formulários disponibilizados na página web do Conservatório em www.conservatoriodeagueda.org.