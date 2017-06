Contagem decrescente para o mundial de motocross

O Grande Prémio de Portugal de motocross está de regresso a Águeda. No fim-de-semana de 1 e 2 de junho os pilotos de MXGP e MX2, mas também de três classes do campeonato europeu, invadirão o renovado Crossódromo do Casarão. O Região de Águeda, na edição desta semana (versões e-paper e impressa), apresenta-lhe tudo sobre o evento, que trará a Águeda 250 pilotos e “duas a três mil pessoas ligadas estritamente às equipas”.

Albano Melo, presidente do ACTIB – Águeda Action Clube -, organizador do mundial, em entrevista ao Região de Águeda (versão completa na edição e-paper e impressa da semana), refere que “se houver muito interesse na vertente desportiva será mais fácil arranjar sustentabilidade financeira” para a realização do GP Portugal em Águeda neste e nos anos seguintes. “Foi neste espírito que aceitámos o desafio da Youthstream”. (em audio)