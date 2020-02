Coronavírus, o que fazer?

“Considerando a atualidade relativamente ao Coronavírus, e no sentido de informar e melhor orientar os nossos cidadãos, por forma a contribuir na prevenção e controlo da atual situação”, o Ministério da Saúde remeteu informação num “esforço conjunto e comunitário de saúde pública”.

Assim, as pessoas regressadas da China ou de uma área afetada devem estar atentas ao surgimento de febre, tosse e eventual dificuldade respiratória.

Se surgirem estes sintomas, não se devem deslocar aos serviços de saúde, mas ligar para o SNS24 – 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhes forem dadas. Por regra não se recomenda qualquer tipo de isolamento de pessoas sem sintomas.

O Ministério da Saúde aconselha o cumprimento das seguintes medidas de higiene e de etiqueta respiratória:

– Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;

– Reforce a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas;

– Pode também usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;

– Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

– Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave de seguida as mãos;

– Tussa ou espirre para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;

– Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias.

À data da presente comunicação do Ministério da Saúde, os casos de transmissão comunitária verificam-se nas seguintes áreas:

– Ásia: China, Coreia do Sul, Japão e Singapura

– Médio Oriente: Irão

– Europa (Regiões de Itália: Emiglia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto).

A evolução da situação pode ser acompanhada em www.dgs.pt

Folheto_Perguntas Frequentes_COVID-19