Covid-19 | Albergaria-a-Velha disponibiliza linha de apoio psicossocial

O Município de Albergaria-a-Velha tem disponível uma linha de apoio psicossocial para atender munícipes em situação de isolamento social que careçam de ajuda para lidar com a evolução da pandemia do Covid-19. O número do contacto é 963 181 358.

O novo Coronavírus é um problema mundial sem fim à vista, que está a abalar a nossa sociedade e a obrigar as populações a mudar hábitos e comportamentos. Tendo em conta que cada pessoa reage de forma diferente a uma situação dramática, pretende-se com a linha de apoio responder e apoiar as pessoas de acordo com as situações e/ou necessidades ao nível social e psicológico.

“Com o isolamento social, as pessoas podem sentir ansiedade, angústia, medo, preocupação, tristeza ou falta de esperança”, refere o Município de Albergaria-a-Velha, para quem “por vezes torna-se difícil lidar e gerir estes sentimentos avassaladores e ter um profissional do outro lado da linha, para ouvir e orientar, ajuda a amenizar a situação”.

A pandemia do Covid-19 é um assunto grave, que exige da população o cumprimento das indicações e medidas proferidas pelas Autoridades de Saúde. No entanto, as pessoas devem continuar a viver tranquilamente e com otimismo o seu dia-a-dia, dentro das limitações impostas.