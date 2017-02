Crédito Agrícola apoia a produção nacional

Arrancou na segunda-feira mais uma campanha do Grupo Crédito Agrícola destinada ao sector agrícola, florestal, do mar e agroindustrial, da qual fazem parte um conjunto de soluções para a gestão do dia-a-dia, financiamento e proteção

Entre os produtos da campanha, e no âmbito dos produtos para a gestão corrente, destaque para o cartão de crédito Agricultura, cuja imagem pode ser escolhida em função da atividade desenvolvida.

Há também diversas opções de financiamento de curto prazo, para fazer face às necessidades de gestão corrente, assim como linhas de financiamento a médio e longo prazo, com spreads bonificados, para potenciar o investimento no negócio. Estão ainda incluídas diversas soluções de leasing mobiliário (veículos e equipamentos agrícolas) e imobiliário (escritórios, explorações agrícolas, espaços comerciais, instalações agroindustriais) com descontos nas condições de formalização.

No campo da proteção, destaque para os Seguros Vida, direcionados para empresas e Empresários em Nome Individual, com descontos que podem chegar aos 15% e para os Seguros Não Vida, onde se incluem o CA Seguros Tractores e Máquinas Agrícolas, o CA Seguros MultiRiscos Empresas e o CA Seguros Responsabilidade Civil Empresarial, cujos descontos podem ascender aos 40%.

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, além de apoio na fase de candidatura, o CA disponibiliza linhas de financiamento para as várias fases do projeto, assim como medidas de apoio e incentivos disponíveis.

Desde sempre a apoiar a agricultura, o Crédito Agrícola considera que a produção nacional é um bem que merece crédito, pelo que reforçou a oferta para o sector primário. A campanha CA Agricultura está disponível na rede de Agências do Crédito Agrícola em todo o país até ao dia 7 de abril.