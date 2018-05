Crédito Agrícola apoia o negócio das empresas

O Crédito Agrícola acaba de lançar a campanha “CA Empresas”, destinada aos seus clientes empresariais. Sob o claim “Dê o passo certo para o crescimento da sua empresa”, esta campanha apresenta um conjunto de soluções de financiamento, de proteção e de serviços financeiros especializados

Nas soluções de crédito destaque para as bonificações de spread até 0,25% e a bonificação de comissão de abertura de crédito, que estarão em vigor durante o período da campanha.

Entre as soluções de proteção, realça-se o seguro não vida “CA MultiRiscos Empresas” que protege o negócio das empresas face ao impacto financeiro causado por situações imprevistas. Este seguro poderá ser subscrito, durante o período da campanha, em condições vantajosas: desconto de 42,5% e 40% para associados e clientes, respetivamente.

Nos seguros vida, destaque para a solução de proteção “CA Negócios” (CA Pessoa Chave, CA Pessoa Chave Crédito e CA Empresa Viva), destinada a proteger os gestores e colaboradores da empresa. Durante o período da Campanha são também praticadas condições especiais de subscrição destes produtos: desconto de 20% e de 10% para os associados e clientes, respetivamente.

Com as soluções em campanha o Crédito Agrícola apoia os seus clientes empresarias que pretendam apostar na modernização da sua empresa, na inovação dos seus produtos e na internacionalização do seu negócio, permitindo, simultaneamente, uma ágil gestão da sua empresa, no dia-a-dia.

A campanha CA Empresas está disponível na rede de Agências do Crédito Agrícola, até ao dia 22 de junho.