Crédito Agrícola volta a apresentar resultados positivos

O Grupo Crédito Agrícola (Grupo CA) apresentou resultados líquidos positivos de 64,2 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2018, para o qual o negócio bancário contribuiu com 58,4 milhões de euros (+34% face ao período homólogo)

Os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários totalizaram, nos primeiros seis meses do ano, 13,0 mil milhões de euros, evidenciando um crescimento, em termos homólogos, de 9,4%, que corresponde a 1.118 milhões de euros. A carteira de crédito (bruto) a clientes do Grupo Crédito Agrícola ascendeu a 9,6 mil milhões de euros, uma variação positiva de 6,3% nos últimos 12 meses que contrasta com a variação negativa de 1,3% registada pelo conjunto das instituições financeiras em Portugal para o mesmo período.

O rácio de transformação de depósitos em crédito líquido ascendia assim a 68,5%, o que denota que o CA continua bastante confortável com os seus níveis de liquidez.

Por sua vez, o rácio Common Equity Tier 1, que se fixou em 13,9%, confirma a solvabilidade do Grupo CA.

A rentabilidade alcançada pelo Grupo Crédito Agrícola a junho de 2018 (+8,8% de ROE) espelha os resultados positivos conseguidos nas diferentes componentes do Grupo (Caixas Agrícolas, Caixa Central, companhias de seguros vida e não vida e gestão de ativos e fundos de investimento), sendo de assinalar os contributos positivos de 4,1 milhões de euros da CA Vida, de 2,6 milhões de euros da CA Seguros e de 0,1 milhões de euros da CA Gest.

Em termos de qualidade da carteira de crédito do Grupo Crédito Agrícola, o rácio de crédito vencido há mais de 90 dias em Junho de 2018 situou-se nos 5,1% e o nível de cobertura de crédito vencido fixou-se em 130,9%.

Estes resultados denotam a forma de atuação do Grupo Crédito Agrícola, que se caracteriza por uma política de gestão sã e prudente.

Fruto da sua missão de desenvolvimento regional e da sua vocação de banco de proximidade, o Grupo CA apresenta a segunda maior rede bancária em Portugal com 659 agências (Jun.2018) tendo, em termos líquidos, reduzido apenas 11 agências nos últimos 12 meses.