Criações da d’Orfeu na estrada

Depois de um verão de norte a sul e além-fronteiras, a d’Orfeu continua com os seus espetáculos na estrada e a agenda para os próximos meses está em constante atualização, incluindo na bagagem as duas mais recentes criações: “fado mimado” e “canções difíceis fáceis de saber”

Os criativos da d’Orfeu AC passaram um verão intenso na estrada: “Valente Maio” passou por Itália, Cem Soldos e Gondramaz; “Conchas” voltou a Espanha; “Toques do Caramulo” fizeram-se ouvir em Lisboa, Tavira e Carvalhais; e “Fado Mimado” foi apresentado em São João da Madeira e Penela.

Mas a agenda para os próximos meses continua preenchida: a 26 de setembro, o duo “Valente Maio” sobe ao palco do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim; o solo de “Tia Graça – toda a gente devia ter uma” passa por Ílhavo a 28 setembro; o concerto infanto-adultês “Canções Difíceis Fáceis de Saber” apresenta-se em Oliveira do Bairro (29 setembro), Viseu (6 outubro) e Évora (23 novembro).

Aproximam-se também dois grandes eventos na agenda da d’Orfeu AC: a 21 de setembro arranca a 23º edição do OuTonalidades – circuito português de música ao vivo; e, de 2 a 5 de outubro, o Centro de Artes de Águeda recebe a 18ª edição do Festival “O Gesto Orelhudo”.