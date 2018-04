Crossódromo Internacional de Águeda preparado para receber MXGP

Foram intensos e de trabalho árduo os últimos dois dias no Crossódromo Internacional de Águeda.

Numa perfeita sintonia o Águeda Action Club, organizador da quinta prova do campeonato do mundo de motocross, e a Youthstream, promotor do referido campeonato, conseguiram ultrapassar todas as dificuldades criadas pela intempérie que não tem dado tréguas a todos os envolvidos na organização do evento.

Ao longo de todo o dia equipas e organização colocaram de pé a aldeia do motocross que a partir do próximo sábado irá acolher não apenas os intervenientes do espectáculo mas igualmente os visitantes esperados pelo clube anfritrião, com as estruturas que preenchem o ‘paddock’ a serem erguidas com maior ou menor dificuldade.

“Não foi fácil mas está tudo preparado para receber a prova. A chuva condicionou acima de tudo a montagem do ‘paddock’ mas em relação à pista poderíamos começar já amanhã.” comenta Jorge Silva, o director de prova.

“Não será a chuva que vai estragar o evento e esta quinta ronda do campeonato, estamos mais do que preparados para receber a caravana. Vamos ter uma corrida com lama, a primeira do ano no campeonato depois de areia encharcada da Holanda.”

Afirma igualmente o responsável pela pista e pela direcção da corrida que assume pela 15ª vez desde 1991 a direcção de uma prova em Águeda.

Amanhã serão realizadas as habituais verificações técnicas ás motos dos cerca de 200 pilotos que vão evoluir ao longo do fim de semana nos 1.700 metros do Crossódromo Internacional de Águeda, antes da sessão de autógrafos agendada para as 16 horas e 30 minutos no Centro de Artes de Águeda.

HORÁRIOS

Sábado 14 de Abril

09h00 – Treinos EMX250 Grupo 1

09h45 – Treinos EMX250 Grupo 2

10h30 – Treinos WMX

11h30 – Treinos Livres MX2

12h00 – Treinos Livres MXGP

12h55 – Repescagem EMX250

14h00 – Treinos Crono MX2

14h40 – Treinos Crono MXGP

15h25 – WMX Corrida 1

16h25 – Qualificação MX2

17h10 – Qualificação MXGP

17h45 – EMX250 Corrida 1

Domingo 15 de Abril

09h45 – WMX Corrida 2

10h25 – Warm-Up MX2

10h45 – Warm-Up MXGP

11h30 – EMX250 Corrida 2

13h15 – MX2 Corrida 1

14h15 – MXGP Corrida 1

16h10 – MX2 Corrida 2

17h10 – MXGP Corrida 2