Dada a “ausência de formação especializada de qualidade” em marketing aplicado ao desporto, a UNAVE – Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro – e o ISCA-UA, decidiram dar as mãos e avançar com um curso de marketing desportivo. Arranca a 13 de outubro

O curso é de “carater deliberadamente prático”, contando, por isso, segundo a UNAVE, “com uma equipa de formadores recheada de profissionais de competência reconhecida e vasta experiência nas diversas áreas de ação, funções e atividades que uma boa gestão, em toda a sua complexidade, e o sucesso de um evento desportivo exigem”.

Este curso de marketing desportivo, “inédito na região”, foi pensado e estruturado por forma “a conciliar, de uma forma sustentada, e a consolidar os conhecimentos teóricos do marketing com uma especialização na vertente técnico-prática da construção do fenómeno desportivo e todo o ambiente que o rodeia”.

O curso destina-se a estudantes e /ou graduados em educação física e desporto, gestão, economia, marketing, ciências da comunicação, turismo e áreas afins; a dirigentes e técnicos de clubes, associações, federações, autarquias, escolas, academias, ginásios, health-club, empresas de organização de eventos desportivos, lazer e animação turística; e outros interessados em aprofundar conhecimentos na área do desporto.

O curso, de 100 horas, decorrerá até fevereiro de 2018 em horário pós-laboral (sextas-feiras das 18 às 22h e sábados das 9 às 13h).

Os mais rápidos a inscreverem-se beneficiam de um desconto especial de 31% (campanha de aniversário UNAVE) até 31 de julho. Mais informação em: http://www.unave.pt/?formacao=marketing-desportivo