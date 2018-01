Cursos avançados de ciência na Marques de Castilho

A Escola Secundária Marques de Castilho, em Águeda, deu início ao segundo trimestre dos cursos de ciências experimentais no âmbito da parceria entre o AEAS e o Instituto de Educação e Cidadania (IEC), Mamarrosa.

Os novos cursos, dirigidos ao ensino secundário, ao 9º ao 4º ano (1º ciclo), têm a participação de investigadores doutorados de Institutos de Investigação e das universidades de Aveiro e de Coimbra.

Os cursos funcionam trimestralmente, durante 10 semanas, para grupos de 12/13 alunos, com sessões semanais de três horas cada, às quartas-feiras, das 14h30 às 17h30, no caso do 9º ano e ensino secundário. Para o 4º ano, os cursos funcionam trimestralmente, durante 10 semanas, com sessões semanais de 90 minutos cada (15 horas por trimestre por curso).

Neste 2º período funcionam, para o ensino secundário, o curso de “Física”, para o 9º ano o curso de “Biologia Funcional”, e para o 4º ano o curso de “Evolução Humana” e atividades de “Livro e Leitura”.

De acordo com fonte da escola, os cursos permitem o contacto com as mais modernas técnicas de investigação, funcionando na Marques de Castilho, onde têm vindo a ser equipados laboratórios específicos, com equipamento adequado, mercê do financiamento assegurado pela Fundação Gulbenkian no âmbito do projeto a que o agrupamento se candidatou recentemente.