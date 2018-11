A Escola de Palco inicia, neste mês de novembro, novos Cursos de Som e Iluminação (iniciação), dirigidos a todos os interessados em iniciar o seu percurso nas técnicas de palco. Para janeiro, está já também agendado o curso de som de nível II.

Procurando “estimular o conhecimento técnico das artes do espetáculo e torná-lo acessível a todos os principiantes interessados”, os profissionais Gonçalo Abade (curso de som) e Filipe Jesus (curso de iluminação) permitirão o contacto direto com os conceitos básicos de cada área e a familiarização com o parque técnico da d’Orfeu

AC.