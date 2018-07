DAR no pódio coletivo em Castelo de Paiva

O Desportivo Atlético de Recardães (DAR) obteve o terceiro lugar coletivo no triatlo Rio Ibéricos, que decorreu em Castelo de Paiva, contando para a 2ª etapa do circuito norte de triatlo estrada.



Individualmente, os atletas do DAR conseguiram alguns pódios. Luís Miguel foi o 2.º classificado da geral absoluto no triatlo sprint; Tony Serôdio 6.º lugar geral absoluto; Ricardo Fernandes 10.º lugar e Catarina Caetano a 3.ª classificada absoluta nas femininas, nesta mesma distância.

No triatlo standard o DAR-Recardães esteve representado com quatro triatletas, tendo estes ficado classificados da seguinte forma: Tiago Santos 1.º lugar (escalão 30-34 anos); Celso Moreira 4.º lugar (escalão 35-39 anos); Ruben Estima 2.º lugar (escalão 40-44 anos) e Nuno Silva o 7.º lugar (escalão 40-44 anos).

Do evento, fizeram parte um triatlo disputado na distância standard (1,5km natação, 39km bicicleta e 10km de corrida) e um triatlo sprint (500mt natação, 16km bicicleta e 5km de corrida).