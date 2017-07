Descarrilados promovem concentração de motos e motorizadas

Os Descarrilados – Associação dos Amigos de Duas Rodas com Motor organiza, durante o fim de semana (ver programa no cartaz), a sua 1ª concentração de motos e motorizadas.

Será junto à ponte da Barca, em Macinhata do Vouga, que durante três dias, os “motards” ficarão instalados, num espaço que já se encontra a ser delimitado por zonas: concerto, comes e bebes, campismo e estacionamento para as motas. Com um cartaz bastante ambicioso e preenchido, o RA falou, a poucos dias do evento, com José Nogueira, presidente da direção de Os Descarrilados, que sublinha que “esta festa é para todas as pessoas e não só para os “motards” participantes”.

P> Como e quando é que surgiu a ideia de Os Descarrilados realizarem uma concentração, com um programa tão diferente do que estamos habituados a ver por esta zona?

R> A ideia surgiu há cerca de dois anos, com o secretário da direção Jorge Antunes, que idealizou, neste espaço, um evento assim. Efetivamente, temos tudo aqui. Um bonito espaço, junto ao rio Vouga, juntando-se a isto o rápido acesso ao IC2 e A25, que facilita assim a vinda os participantes.

P> O que é que pretende com tipo de evento?

R> Divulgar a nossa coletividade a nível nacional. A divulgação está a ser feita, em diversos meios de comunicação social, quer nos jornais e rádios locais, mas também em rádios nacionais, e claro, na internet.

P> Quais são as vossas expectativas?

R> Estamos no “ano zero”, pelo que, não queremos adiantar números de participantes, uma vez que só no dia se verá. Para nós, seria bom que participasse muita gente, o trabalho é muito, mas não queremos fazer grandes previsões, sejam cem, duzentas ou mais pessoas. Quem vier ficará certamente satisfeito. Mas não estamos só a trabalhar para “os amantes das duas rodas”, estamos a trabalhar em prol da freguesia de Macinhata do Vouga. Somos mais uma coletividade que está a mostrar a freguesia, o concelho e a região, mas a ideia é que esta festa seja para todas as pessoas. Relembro que é gratuito.

P> O recinto está a ser devidamente preparado. Do cartaz, quer acrescentar alguma coisa?

R> Efetivamente, estamos a preparar devidamente o espaço, tentando garantir a relva e delimitar as áreas, onde ainda serão colocadas também as casas de banho. Quanto ao cartaz, no sábado, teremos porco no espeto para todos quantos queiram aparecer. No domingo de manhã, o passeio será curto, para dar oportunidade de todos participarem, onde iremos visitar uma aldeia típica, para os lados de Vale de Cambra, e depois iremos fazer uma paragem num parque em Dornelas.

FILIPE CORREIA

Clique na imagem para consultar o programa