Descida do Rio Alfusqueiro em canoa juntou quatro dezenas

A União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba organizou a segunda descida do Rio Alfusqueiro em canoa, no sábado, dia 26, que contou com a presença de 40 participantes. O percurso de 7km teve início na ponte Conde Sucena, no lugar da Chousinha, e terminou na Ponte da Sernada.

“Esta segunda edição da descida do rio foi um sucesso, o número de inscritos foi maior que no ano passado e o objetivo foi conseguido, mostrámos o rio Alfusqueiro de dentro para fora, de uma forma que poucos conhecem”, referiu o presidente da União de Freguesias, Pedro Vidal, no balanço da iniciativa.

Pedro Vidal acredita que “é possível tornar o Alfusqueiro num ponto de interesse para empresas de desportos radicais que queiram aqui aproveitar o potencial do rio e desenvolver as suas atividades”.

A atividade terminou com um momento de convívio entre todos os participantes com um pequeno lanche oferecido pela União de Freguesias no Parque Fluvial do Alfusqueiro.