Desporto adaptado em Albergaria-a-Velha

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha estabeleceu um novo contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a APPACDM de Albergaria-a-Velha com o objetivo de promover a integração das pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade na dinâmica desportiva do concelho.

Esta é o terceiro contrato-programa celebrado entre as duas entidades. No segundo contrato, vigente durante o ano de 2019, foram realizados 461 treinos das três modalidades – natação, boccia e atletismo -, tendo Albergaria-a-Velha marcado presença em nove provas e atividades realizadas em várias regiões do país. Atualmente, o programa de desporto adaptado conta com 64 participantes.

O contrato-programa celebrado tem a duração de 12 meses e, durante esse período, o Município de Albergaria-a-Velha concede uma comparticipação financeira no valor de 22 mil euros, assegura os custos referentes às inscrições dos participantes nas federações e competições ou encontros e apoia no transporte, bem como assegura a realização dos seguros de acidentes pessoais. Nos vários equipamentos municipais, cedidos gratuitamente, a autarquia disponibiliza, ainda, os materiais e equipamentos didáticos e desportivos necessários para a realização das atividades.

“A igualdade de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com capacidades limitadas, numa lógica de inclusão social”, é o objetivo desta intervenção.