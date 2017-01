Destaques na programação do Cineteatro Alba

Ricardo Araújo Pereira, Rodrigo Leão e Ballet Flamenco de Madrid são os principais destaques do Cineteatro Alba, que anunciou a programação para o primeiro trimestre de 2017

O humorista Ricardo Araújo Pereira é um dos nomes confirmados para o Risorius – 5.º Festival de Humor e Arte de Albergaria-a-Velha, que decorre entre os dias 26 e 29 de janeiro no Cineteatro Alba. O elemento mais carismático dos “Gato Fedorento” vai participar numa conversa, na noite de 27, com a escritora Rita Ferro, o padre Mário de Carvalho e o albergariense Carlos Vidal sobre a evolução do humor desde os tempos bíblicos até à atualidade.

Eduardo Madeira, Manuel Marques, Miguel 7 Estacas, Rui Xará e Ruy de Carvalho são outros artistas presentes no Risorius que, para além de espetáculos de humor, inclui exposições, uma oficina de fotografia e cinema.

COMEMORAÇÃO DO CONCELHO

Rodrigo Leão, considerado “um dos mais inspirados compositores do mundo”, estará em Albergaria-a-Velha a 18 de fevereiro no âmbito da comemoração dos 182 anos da Fundação do Concelho e dos 900 anos de Albergaria-a-Velha. Ao longo do seu percurso profissional, o músico já trabalhou com artistas internacionais conceituados, compôs bandas sonoras e editou 17 discos, o último em 2016 com o cantor australiano Scott Mathew. Rodrigo Leão apresenta-se no Cineteatro Alba com mais seis músicos.

Na área da dança, o destaque do trimestre vai para “Flamenco Feeling – El Sentimento”, uma produção do Ballet Flamenco de Madrid. O espetáculo, coreografado por Sara Lezano, combina poesia, canto e dança, levando o público numa viagem pela geografia do Flamenco.

TROVAS E CANÇÕES

Nos primeiros três meses de 2017 outros artistas de renome irão pisar o palco da Sala Principal do Cineteatro Alba. A 2 de fevereiro, três gerações de atores – Ruy de Carvalho, João de Carvalho e Henrique de Carvalho – apresentam “Trovas & Canções”, um espetáculo que presta homenagem aos poemas que ficaram famosos através de canções. Acompanhados pela fadista e atriz Ana Marta, serão evocados poetas como José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Ary dos Santos, Florbela Espanca, Manuel Alegre, mas também Gil Vicente, Camões e Bocage.

No dia 2 de março, o ator Pompeu José interpreta um pai em sofrimento pela morte do filho, na peça “Em Memória ou a Vida Inteira Dentro de Mim”, baseado na obra “Até ao Fim”, de Virgílio Ferreira. No final do espetáculo o ator promove uma conversa com o público sobre a construção da sua personagem.

MÚSICA E DANÇA

Do teatro para a música, Rita Redshoes vem apresentar o último trabalho discográfico “Her”, na noite de 4 de março. Uma semana mais tarde, de 9 a 11 de março, o Harmos Festival 2017 traz a Albergaria-a-Velha jovens talentos das mais conceituadas escolas superiores de música do Mundo.

O concerto de família com a Orquestra Filarmonia das Beiras (12 de fevereiro) e espetáculos com a Banda Recreativa União Pinheirense (5 de fevereiro) e a banda da ARMAB – Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca (12 de março) completam a programação musical da Sala Principal do Cineteatro Alba.

Na dança, o Conservatório de Música da Jobra apresenta Moz’Art, um espetáculo que se inspira na rebeldia do compositor austríaco para criar uma performance contemporânea.

O Espaço Café-Concerto, na sua missão de apresentar talentos emergentes do panorama artístico português, irá receber Minta & The Brook Trout a 2 de fevereiro, o baile folk do grupo Do Pé Pr’a Mão a 16 de fevereiro, e Diana Martinez & The Crib a 30 de março.

Quanto ao SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa, estão agendados dois espetáculos que visam despertar o gosto dos mais novos pelas artes performativas. A 14 de janeiro o espetáculo “Conchas” traz música e marionetas para bebés e, a 11 de fevereiro, a companhia Kompinxas apresenta o teatro infantil “A Meias…”.