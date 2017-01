Detenções por crimes de roubo e de sequestro em Águeda

A Polícia Judiciária deteve três suspeitos indiciados da prática dos crimes de roubo e de sequestro, ocorridos na madrugada de 7 de julho, em Águeda

A vítima, um cidadão estrangeiro que se encontrava no nosso país em trabalho, foi abordado junto ao recinto do “Agitágueda” e colocado à força no interior da mala de um veículo automóvel, sendo, de seguida, transportado para local próximo, mas isolado, onde foi agredido e obrigado a revelar o código de um cartão bancário que trazia consigo. Foi também despojado de vários bens de elevado valor que transportava e foram ainda efetuados vários levantamentos em ATMs com o cartão subtraído.

Veio a ser encontrado, após ser solto pelos assaltantes, a deambular pela via pública, visivelmente desorientado e trajando apenas uma t-shirt, já que o resto do vestuário lhe foi retirado pelos assaltantes.

No decorrer das buscas domiciliárias realizadas foi ainda detido um outro homem, por posse de arma proibida, tendo sido apreendida uma soqueira.

Os detidos, com idades entre os 23 e os 26 anos, não possuem qualquer ocupação profissional conhecida, sendo que dois deles se encontravam, à data dos factos, em liberdade condicional, condenados por crimes de roubo.

Os detidos serão presentes às Autoridades Judiciárias, na Comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.