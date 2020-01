Dezenas de jovens de oito países europeus em Águeda

Além de Portugal, estão presentes, durante esta semana, em Águeda, três dezenas de jovens de sete países europeus a aprender boas práticas na área da juventude

O Centro de Juventude de Águeda está a promover, durante esta semana, duas atividades paralelas que pretendem dar a conhecer as boas práticas preconizadas pelo município na área da juventude no concelho e formar técnicos de vários países. Uma é um seminário que decorre desde segunda-feira e até à próxima sexta-feira e a outra é um training course que se prolonga até sábado e que envolvem cerca de três dezenas de jovens de oito países europeus.

O grupo esteve reunido no salão nobre do Município de Águeda, onde foi recebido pela vereadora da juventude Elsa Corga e por Pedro Alves, chefe de divisão do desenvolvimento local. Foram apresentados projetos que a Câmara Municipal de Águeda tem em curso nesta área, nomeadamente as bolsas de estudo, prémios escolares e programas de redução de abandono escolar; o AgitÁgueda, Talentos AgitÁgueda, a InCA (residências artísticas), a Biblioteca Municipal Manuel Alegre e o Centro de Artes de Águeda; o Águeda Living Lab e a incubadora de empresas; ou ainda o desporto escolar, desporto adaptado, sem esquecer o Centro Municipal de Marcha e Corrida e o Centro de Juventude.

“Estas iniciativas visam, sobretudo, a troca de experiências e dar a conhecer o concelho e as nossas dinâmicas. Estamos também muito curiosos para aprender com todos e com as experiências que têm nesta área da juventude”, disse Elsa Corga, que expressou a alegria por receber estes jovens, desejando ainda que, depois desta presença, tenham vontade em regressar.

PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Ana Moutas, coordenadora do Centro de Juventude, apresentou o ponto de situação do Plano Municipal de Juventude de Águeda que a autarquia está a elaborar e que está, neste momento, em fase de análise e processamento de dados dos questionários realizados a dois grupos etários (13 a 18 anos e 18 a 30 anos), onde foram auscultadas as opiniões dos jovens quanto a políticas de juventude.

Refira-se que estão, até sábado, em Águeda, três dezenas de jovens de oito países (Eslovénia, Espanha, Grécia, Itália, Lituânia, Macedónia, Polónia e Portugal), sendo que no seminário estão formadores de seis ex-capitais europeias de juventude (Salónica, Maribor, Cluj Napoka, Braga, Cascais e Turim) e no training course participam jovens de cinco ex-capitais da juventude (as referidas, exceto Turim). Neste último, pretende-se definir uma metodologia de diagnóstico comum a nível europeu em matéria de juventude.