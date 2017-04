Documentos inéditos sobre a história de Aveiro

Fruto de uma “ampla colaboração entre investigadores e instituições”, o Arquivo Distrital de Aveiro, em parceria com o Departamento de Infraestruturas Militares do Exército e o Arquivo Nacional Torre do Tombo, vai levar a efeito as jornadas “memórias gráficas de antigos conventos e mosteiros de Aveiro” nos dias 7 e 8 de abril.

“Partimos para estas jornadas de uma grande coleção de documentos inéditos para a história de Aveiro que revelam a face até aqui desconhecida de edifícios apenas recordados na bruma da memória coletiva, que após análise detalhada por uma vasta equipa de investigadores serão dados a conhecer publicamente” nesta iniciativa, referiu Porfírio Correia, diretor do Arquivo Distrital de Aveiro (ADAVR), mostrando a “convicção de que a sociedade aveirense se sentirá sensibilizada por este património de que em grande parte já só restam as memórias”.

As inscrições decorrem. Programa disponível em http://conventosaveiro.pt/index.html