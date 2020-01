d’Orfeu faz 25 anos em 2020

O ano 2020 marcará o 25º aniversário da d’Orfeu AC, com “novos desafios” para um projeto associativo e artístico que marcou as últimas décadas de produção cultural entre Águeda e o mundo

25 anos, 25 desafios, 25 prémios. Fundada a 4 dezembro de 1995, a d’Orfeu AC faz 25 anos em 2020 e “quer presentear” o seu público. A partir de janeiro, será possível levantar, na sede da associação, um passaporte família que inclui 25 desafios. À medida que as famílias forem completando os desafios, vão conquistando carimbos. “Quantos mais carimbos conseguirem, mais prémios podem escolher”, refere fonte da direção da associação. Na lista dos 25 prémios disponíveis, haverá bolsas escola de palco, passes para festivais d’Orfeu e até um Meet&Greet com um artista do Festim 2021.

NÃO FALTAM EVENTOS

Em clima de festa, não faltam eventos na agenda da associação para assinalar o quarto de século. O ano começa com uma digressão escolar da nova criação d’Orfeu “Orpheus Viu-se Grego”, uma epopeia sobre rodas; a 10 de janeiro (Luca Argel) e a 28 de fevereiro (Francisco Sales), a temporada extra do 23º OuTonalidades faz-se ouvir no CAA – Centro de Artes de Águeda; a 7 de março está marcada uma oficina de escrita de humor, por Susana Romana (M80, Produções Fictícias); a 28 de março é a vez de Rita Carmo orientar uma oficina de fotografia de espetáculo; a 3 e 4 de abril realiza-se a mostra OuTonalidades no Espaço d’Orfeu; o 12º Festival i! acontece de 15 a 17 de maio; o 12º Festim volta a percorrer vários municípios da região nos meses de junho e julho; o 24º OuTonalidades arranca a 21 de setembro; o 19º festival O Gesto Orelhudo tem lugar de 7 a 10 de outubro; no dia 21 de novembro o espetáculo especial “Tia Graça – toda a gente devia ter uma” sobe ao palco do CAA com a Banda Alvarense; e, a 4 de dezembro, celebram-se oficialmente os 25 anos da d’Orfeu, num evento que será “muito especial”.