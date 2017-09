d’Orfeu premiada com troféu ibérico

O Festival i, evento anual promovido pela d’Orfeu AC, foi distinguido com o prémio Rosa María García Cano como “melhor iniciativa de programas educativos e de promoção das artes cénicas para a infância e juventude”, na 20ª Feria de Teatro de Castilla y León, que decorreu em Ciudad Rodrigo (Espanha)

O júri da 6ª edição dos prémios Rosa María García Cano atribuiu a distinção à d’Orfeu, destacando o trabalho realizado com o Festival i – artes para público infantil e familiar, associado a todas as outras iniciativas formativas da associação junto do público infantojuvenil.

O “Festival i” é a iniciativa para público infantil e familiar no calendário da d’Orfeu, sendo realizado desde 2009, tendo resultado de experiências anteriores de programação para esse segmento de público, em coprodução com o município de Águeda. É uma celebração artística transdisciplinar de teatro, dança, música e artes circenses, com uma crescente adesão do público a cada edição.

O evento funciona como um roteiro non-stop de espetáculos e atividades durante um fim-de-semana completo no centro da cidade de Águeda (em 2018, na 10ª edição, realizar-se-á de 18 a 20 de maio) potenciando uma vivência artística plena do público infantil e de toda a família.

A par da d’Orfeu com o Festival i, outras três entidades foram distinguidas na edição deste ano: a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia – Galiza (gestão cultural das artes cénicas), Asociación Marías Guerreras – Madrid (Promoção e visibilidade das artes cénicas) e Ayuntamiento de Monleras – Salamanca (Iniciativas de artes cénicas em meio rural). A d’Orfeu foi pois a única entidade portuguesa distinguida.

A entrega dos prémios teve lugar no Palácio de Montarco em Ciudad Rodrigo (Espanha), no decorrer da Feria de Teatro de Castilla y León, um ponto de encontro entre companhias, artistas, produtores, programadores, gestores culturais e público. A Feria é promovida pela Junta de Castilla y León e coordenada pela Asociación Cívitas, que institui os Prémios Rosa María García Cano, em homenagem à fundadora e grande impulsionadora da Feria, precocemente desaparecida.

O galardão à d’Orfeu AC foi entregue por Belén García Cano, irmã da personalidade que dá nome ao prémio, na presença da praticamente toda a equipa d’Orfeu, que se deslocou a Ciudad Rodrigo.