d’Orfeu satisfeita com o Festim

Das Américas à Mongólia, com muita África. Um mês depois, a nona edição do Festim chegou ao fim no último sábado, em Ílhavo, após 14 concertos nas melhores salas da região e em vários recintos ao ar livre

Pela região passaram sete nomes das músicas do mundo, em 14 concertos. A 9ª edição do Festim – festival intermunicipal de músicas do mundo começou a 22 de junho e terminou no último sábado (21 de julho), “numa viagem onde embarcaram mais de seis mil pessoas” e que passou por sete municípios parceiros: Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Ovar, Estarreja, Ílhavo e Oliveira do Bairro. A d’Orfeu, associação promotora, faz um balanço positivo.

Para terminar, a Kočani Orkestar (Macedónia) atuou em Águeda e depois em Ílhavo, um novo palco do festival. Recuando um mês, a abertura do evento estivera a cargo do guitarrista brasileiro Yamandu Costa. Do Níger, Bombino marcou presença com dois concertos bem ao estilo tuaregue, e nem a chuva afastou os seguidores do seu blues rock exótico.

O momento “mais encantador” desta edição chegou pela voz da afro-peruana Susana Baca. Depois, diretamente de Nova Iorque, o Festim recebeu o folk blues de Hazmat Modine em três noites. No penúltimo fim-de-semana de Festim, a cabo-verdiana Lura levou o público a navegar pelas ilhas de Cabo Verde, em duas noites de dança. Violons Barbares (Mongólia, Bulgária e França) também fizeram parte do cartaz deste ano, com os seus ritmos galopantes, num concerto único em Sever do Vouga.

O “modelo partilhado” deste festival, iniciativa da d’Orfeu AC, envolvendo sete municípios parceiros, juntamente com o apoio oficial do Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes, “viabiliza a presença na região de grupos e artistas de uma dimensão surpreendente”. A d’Orfeu sublinha que “o Festim é o único festival português a integrar a rede europeia European Forum of Worldwide Music Festivals e recebeu este ano, pela segunda vez, o selo de qualidade EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe”.