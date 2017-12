O “princípio orientador” do ecocentro de Sever do Vouga, que se encontra em construção na Zona Industrial de Cedrim, passa por apoiar o aumento da recolha seletiva multimaterial de resíduos, através da sua deposição ordenada, reduzindo custos e conduzindo à maximização da sua valorização e tratamento.

O ecocentro de Sever do Vouga representa um investimento a rondar os 500 mil euros, comparticipado em 85% pelos fundos comunitários europeus, através do POSEUR-Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

O ecocentro vem “dar resposta às várias solicitações” para recolha e deposição de materiais que não devem ser colocados no contentor indiferenciado, sendo exemplo disso: vidro de embalagem e vidro; papel/cartão; plásticos duros e embalagens; REEEs – Equipamento Elétrico e Eletrónico; óleos alimentares usados; pilhas e acumuladores; entulho (RCDs) em quantidades limitadas; sucatas metálicas; monos (não metálicos); resíduos verdes; madeiras; roupa/têxteis; lâmpadas fluorescentes; rolhas de cortiça; resíduos de medicamentos; outros resíduos urbanos e equiparados.

Através deste ecocentro, a Câmara Municipal de Sever do Vouga pretende “promover a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado” e o “aumento da quantidade de material recolhido e transformado”, além de “contribuir para a sustentabilidade” dos recursos em “prol da valorização ambiental”.