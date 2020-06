EDP Distribuição investe 16 milhões de euros na gestão da vegetação

A EDP Distribuição investirá, até ao final deste ano, cerca de 16 milhões de euros em ações de inspeção e de intervenção nas zonas de proteção e nas faixas gestão de combustível junto às linhas de eletricidade, com o intuito de garantir a melhoria da qualidade de serviço e a segurança das redes elétricas.

Trata-se de um aumento de 26% face a 2019, justificado com o incremento do número de Planos Municipais de Defesa de Floresta Contra Incêndios aprovados e revistos, a par do aumento do custo da globalidade das tarefas relacionadas com a vegetação.

Enquanto operadora de uma rede aérea com 179 mil quilómetros de extensão, 28 mil dos quais instalados em espaços florestais, a EDP Distribuição está presente em todo o território continental. As infraestruturas que compõem as redes elétricas de serviço público são dotadas de utilidade pública e integram-se nas concessões atribuídas à EDP Distribuição.

“Nos diferentes níveis de tensão, os regulamentos de segurança determinam que a empresa tem o dever de realizar a manutenção e garantir a conservação das linhas elétricas, com base numa inspeção regular e metódica, adequada à monitorização do cumprimento das distâncias de segurança, no âmbito da zona de proteção”, refere a EDP Distribuição.

ALERTAR PARA INCUMPRIMENTO

Deste modo, segundo a EDP Distribuição, “sempre que se registam situações de incumprimento das distâncias de segurança das linhas elétricas face à vegetação, há o dever de alertar, de modo a garantir uma atuação célere dos proprietários, autarquias, empresas de infraestruturas, proteção civil e da própria EDP Distribuição, em caso de perigo iminente, para reposição das condições da segurança de pessoas e bens”. Para o efeito, a empresa desenvolveu uma funcionalidade na sua App e site, que permite, de forma muito intuitiva, que qualquer cidadão reporte uma situação de proximidade de vegetação às linhas elétricas.

“Na legislação de defesa da floresta contra incêndios é entendido que o corte e desrame de árvores, bem como a limpeza e remoção da vegetação, permitem reduzir os efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva a rede elétrica, e isolar potenciais focos de ignição”, refere a empresa. “Neste sentido, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a EDP Distribuição tem o dever de constituir faixas de gestão de combustível junto às linhas elétricas de alta e média tensão, em locais estratégicos previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, estando o proprietário obrigado a permitir o acesso à propriedade”.