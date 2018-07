Elevador inaugurado na cidade

O elevador de 32 metros, instalado junto à Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em Águeda, foi inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, e pelos vereadores a tempo inteiro (o vice-presidente Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente) do executivo municipal.

A obra liga a zona baixa da cidade à rua Infantaria 28, nas traseiras do ex-Instituto Superior Militar e agora Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGA). Adicionalmente, foram também criadas escadarias de forma a permitir a circulação pedonal e ainda um miradouro.

O investimento ascendeu a 309 mil euros acrescidos de IVA. O elevador e a intervenção de regeneração urbana feita naquela rua ficou em 620.300 euros acrescidos de IVA. As duas obras foram comparticipadas em 85 por cento por fundos comunitários.

“A obra tem tudo para se tornar mais um ícone da cidade, é uma marca em termos arquitetónicos”, referiu Jorge Almeida no momento da inauguração, sublinhando a comodidade de ligar o mercado municipal e a zona comercial na baixa ao alto da cidade “em poucos segundos”.

O autarca mostrou-se preocupado com possíveis atos de vandalismo naquela estrutura. Sem o referir expressamente, entusiasmou contudo a que “todos os utilizadores saibam utilizar este equipamento, que o usem bem, porque ele é de todos e está aqui para simplificar a vida de todos”.

O elevador tem uma paragem intermédia num dos patamares de acesso à biblioteca. A sua utilização está sujeita a horário: das 7 às 24 horas de julho a setembro, das 7 às 21 horas de outubro a junho.