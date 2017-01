Empresas de Águeda financiadas em 21 milhões

São 95 os projetos de empresas de Águeda financiadas através do Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020, bem como o município de Águeda e a Associação Empresarial de Águeda (AEA), sendo o concelho da Região de Aveiro que mais financiamento conquistou. Aveiro tem mais projetos aprovados

Trata-se de projetos com um apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 21 milhões e 039.081,90, que permitem fazer um investimento no concelho de Águeda superior a 36 milhões de euros, em áreas como a indústria e processos de produção, internacionalização, especialização, e inovação organizacional e estratégica.

Além das empresas, a Câmara Municipal de Águeda vai ser financiada em 555.386,29 euros para um investimento total de 651.042,69 euros. Destina-se à construção de ciclovias e vias pedonais e para a construção de um elevador ao lado da Biblioteca Municipal para facilitar o acesso das pessoas da zona baixa à zona alta, e vice-versa.

A AEA recebe um financiamento de 148.795,00 euros pra um projeto de internacionalização da fileira da casa e escritório da Região Centro.

PROJETOS E FINANCIAMENTOS

As empresas financiadas são as seguintes, com os valores de fundos totais aprovados para os projetos: Perfilkit (710.404,80 + 3.679,05); Aguinox (261.464,64); Groupack (128.712,38 + 4.837,14); Alfredo Marques (232.832,25 + 15.391,77); Soimpas (15.000,00); Fajota (93.885,75 + 21.468,87); Cormol (859.215,00); Município de Águeda (553.386,29); Fercomacess (15.000,00); Cerâmica Borralheira (51.340,50); Epalfer (214.042,50 + 18.043,24); Aglux (9.712,50); Pedro Brenha (48.031,02); Santos Oliveira (15.000,00); Famartil (15.000,00); Ferrão & Guerra (567.119,29); Fábrica de Plásticos (500.100,00 + 14.431,42); Metalfer (5.850,00); Hltsys (15.000,00); Talents & Treasures (15.000,00); Miranda & Irmão (1.805.027,47); Serrana de Águas (15.000,00); Tabor (522.523,00); ATZ (104.166,50); Prestimac (982.067,39 + 7.158,63); Artinox (349.887,68); Pinha (994.426,20); Sobmedida (3.013,65); Artipol (336.086,77); Soares & Simões (14.625,00); Algo Original (14.542,50); Almas Design (309.150,00); Controloffice (14.850,00); Lumarca (163.266,75); Talent Pacifc (14.652,00); Dardo (15.000,00); Zeocel 65.835,00); Jaexiste (706.326,00 + 103.567,50 + 104.511,51); Lightenjin (269.232,22); Santiago & Tavares (15.000,00); Galaxy Trade (14.917,50); Miralago (879.925,00); Caves Primavera (14.850,00); Fconde (14.775,00); Lino Coelho (14.925,00); Febol (14.955,00); Flexobag (14.955,00); Polispercurso (118.020,00 + 36.324,00); FJ Bikes (179.597,25 + 11.389,50); Cross-Pro (15.000,00); Exporlux (181.704,92); Divilux (186.003,90 + 661.427,49); Porseg (143.700,00); Associação Empresarial de Águeda (148.795,00); Haworth (437.460,00); Jamarcol (1. 051.354,21 + 10.117,48); Plastar (633.076,14); Caves Primavera (75.188,25); Duramoldes (428.700,00+ 14.438,63); Dias Vicentes (10.987,50); Artipol (50.573,88); Tormaximos (38.367,37); Silver Sand (47.970,00); Solintellysys (465.485,53 + 34.514,47); Tendernesscapacity (1.667.574,14); Xavier & Irmão (9.375,00).

Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, já comentou: “Estas são boas notícias; em primeiro lugar, porque os projetos aprovados vão estimular o investimento no concelho de Águeda e, consequentemente, a criação de emprego e de riqueza, e em segundo lugar porque resultam de um processo de seleção rigoroso e correspondem a projetos inovadores, o que contribuirá para diversificação do tecido produtivo neste território”.

CONCELHOS DA REGIÃO

Albergaria-a-Velha – 51 projetos financiados, no valor de 11 milhões e 951.074,16 euros, para um investimento de 20.158.852,21 euros.

Anadia – 49 projetos aprovados, no valor de 12.437.881,27 euros, para um investimento de 12.814.274,27 euros.

Aveiro – 115 projetos financiados, no valor de 12.437.881,27 euros, para um investimento de 19.938.122,60 euros.

Ílhavo – 23 projetos financiados, no valor de 4.462.140,98 euros, para um investimento de 7.835.252,47 euros.

Oliveira do Bairro – 50 projetos financiados, no valor de 7.900.237,18 euros, para um investimento de 13.316.784,45 euros.

Sever do Vouga – 23 projetos financiados, no valor de 3.706.110,12 euros, para um investimento de 6.393.299,55 euros.

Vagos – 37 projetos financiados, no valor de 9.224.456,74 euros, para um investimento de 16.164.902,62 euros.