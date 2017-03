Encontro sobre a hospitalidade no Caminho de Santiago

O encontro “hospitalidade no Caminho de Santiago”, aberto à comunidade e de participação gratuita, decorre dias 10 e 11 de março em Albergaria-a-Velha, organizado por este município e pela Associação de Peregrinos Via Lusitana.

O encontro tem início às 14h de sexta-feira com uma sessão de boas vindas na Biblioteca Municipl, em que estarão presentes os presidente do município e daquela associação, António Loureiro e José Luís Sanches, e o vereador do turismo Delfim Bismarck.

Ao longo da tarde, vários oradores irão debruçar-se sobre a evolução da hospitalidade no Caminho de Santiago ao longo dos séculos, as práticas de hoje, bem como o papel histórico da Igreja no acolhimento aos peregrinos.

No encontro, os participantes poderão ainda descobrir o dia-a-dia de alguns albergues que se encontram ao longo do Caminho Português e conhecer a proposta de identificação e classificação dos albergues do Caminho de Santiago.

À noite, pelas 21h, no albergue de peregrinos Rainha D. Teresa, será projetado o documentário “Walking the Camino – Six Ways to Santiago”, seguindo-se uma tradicional queimada galega.

No sábado, pelas 11h, será apresentado o livro “O Peregrino”, de Luís Ferreira na Biblioteca Municipal. A nova obra do autor gira em torno de um prestigiado chefe executivo de uma empresa de consultoria financeira, que aparentemente possui tudo. Mas, ao embarcar numa viagem para encontrar a sua “natureza”, acaba por descobrir o seu maior medo…

Após um almoço gratuito para todos os participantes, no albergue Rainha D. Teresa, a tarde de trabalho será dirigida aos hospitaleiros, onde serão abordadas questões específicas, como a segurança e a gestão informática nos albergues.

Os interessados em participar no encontro “Hospitalidade no Caminho de Santiago” podem fazer a inscrição através do endereço de correio eletrónico turismo@cm-albergaria.pt.