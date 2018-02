Enduro: ACTIB cria estrutura para apoiar Ricardo Wilson

O Águeda Action Club (ACTIB), na sua missão de promover a prática e contribuir para o desenvolvimento dos desportos em que se envolve, como o enduro, decidiu criar uma equipa para apoiar o jovem piloto de Águeda, Ricardo Wilson, que disputará o campeonato nacional de enduro por inteiro, na disputada classe open.

“É para nós um prazer quando temos a possibilidade de apoiar um jovem piloto da nossa cidade que tem vindo a alcançar bons resultados”, refere o clube. “Esperamos que o nosso contributo seja importante para o seu sucesso este ano e que esta iniciativa cative mais jovens na nossa cidade, para assim contribuirmos igualmente para a sua formação e desenvolvimento, numa modalidade que tem fortes raízes em Águeda e um histórico de grandes campeões”.

Na ronda inaugural do nacional de enduro, em Santo André (Setúbal), Ricardo Wilson teve o primeiro contacto com a nova classe e adversários, conseguindo o 6º lugar num piso arenoso, a que não está muito habituado.

“Foi uma boa experiência para mim pois foi um dia de aprendizagem já que não tenho muita experiência em andar na areia e isso fez-se notar no resultado”, referiu Ricardo Wilson. “Acredito que a posição não espelha bem o meu verdadeiro ritmo e saio desta abertura com vontade de trabalhar mais para na próxima ronda, em Góis, e mostrar que sou um dos candidatos aos lugares cimeiros”.