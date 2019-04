Enduro: André Martins cada vez mais líder

Com a terceira vitória consecutiva, André Martins “cava” uma enorme vantagem pontual na liderança da classe open do nacional de enduro, que teve a terceira prova da temporada na Figueira da Foz.



O aguedense não teve tarefa fácil nesta jornada. André Martins não entrou da melhor forma e à passagem da primeira volta ainda não tinha ganho qualquer especial. Apesar de tudo, e com um andamento bastante regular, foi evoluindo ao longo do dia. No final, o piloto RaceStars Racing vencia categoricamente pela terceira jornada consecutiva. “Estou bastante satisfeito, com quatro vitórias em quatro dias de competição. Vamos ver como corre a segunda metade da competição”, disse no final.

Já Tiago Caetano (Racespec|CFL) não teve uma vez mais a sorte do seu lado. O piloto aguedense viria a contrair uma lesão na primeira especial do dia e foi forçado ao abandono.

O campeonato prossegue na Serra da Lousã a 20 de abril.