Época positiva do Recreio de Águeda

No quarto lugar da série D, o estreante Recreio de Águeda tem vindo a rubricar uma época positiva do Campeonato de Portugal Prio. E a quatro jornadas do fim da primeira fase, tem ainda uma réstia de esperança no apuramento para a fase da subida

Para que tal aconteça, o Recreio tem de ganhar os jogos que faltam: Tourizense (casa), Pampilhosa (casa), Anadia (fora) e Académia SF (casa). O calendário, desde logo, indica que os aguedenses dependem apenas de si para ultrapassarem a equipa que está mais próxima (o Anadia). Relativamente ao Vildemoinhos, a cinco pontos, tudo depende do resultado do próximo jogo na Gafanha.

Ora, os líderes da série podem praticamente carimbar o apuramento em caso de vitória – que é o único resultado que interessa ao Recreio. Se o Vildemoinhos sair derrotado, e se o Recreio vencer, a distância pontual ficaria reduzida a dois pontos. A um empate, pois o Recreio tem vantagem direta (empatou 0-0 em Águeda e venceu 2-1 fora). Mortágua (casa), Pampilhosa (casa), Gouveia (fora) e Nogueirense (casa) são os jogos que restam ao Lusitano após Gafanha.

Um eventual não apuramento para a fase da subida não deverá ser visto como um fracasso – há equipas mais experimentadas que vêm apresentando dificuldades maiores – e o Recreio deverá focar-se com toda a energia na fase da manutenção para evitar surpresas (contam 25% dos pontos da primeira fase e as equipas são intercaladas entre séries – metade da série D e metade da série C, por exemplo).

MELHOR FORA QUE EM CASA

Globalmente, a carreira do Recreio de Águeda tem sido positiva. Melhor fora que em casa (sete golos sofridos em ambas as circunstâncias mas o dobro de golos marcados fora – 14 para 7 – e o dobro de vitórias – 4 para 2). Tem mais um jogo disputado fora (7) que em casa (6).

Teve alguns percalços (derrotas caseiras com Gafanha e Anadia e em Touriz e Nogueira do Cravo) mas vitórias retumbantes em Gouveia (4-0), Pampilhosa (3-0), Académica SF (3-1) e Vildemoinhos (2-1).

Os reforços André Aranha (1568 minutos), Renan (1485), Diogo Lobo (1371) e Marcelo (1326) têm sido os jogadores mais utilizados, seguido por João Figueiredo (1320), Rodrigo (1166) e Diego (1151).

Nos três jogos efetuados para a Taça de Portugal, o Recreio venceu em casa (o Tourizense nas grandes penalidades e o Sousense, da série C, após prolongamento), sendo eliminado na Póvoa de Varzim, adversário da 2ª Liga.

O Recreio perdeu apenas um dos últimos seis jogos, marcou e sofreu golos em 70% dos jogos, apresentando ainda alguns máximos interessantes: três jogos consecutivos a vencer e seis jogos sem perder. Como máximos negativos, dois registos: quatro jogos consecutivos sem vencer e três jogos seguidos a perder.