EQUIPAS DA LIGA EM ÁGUEDA

O Recreio de Águeda vai dar esta semana continuidade ao seu trabalho de preparação, que compreende a disputa de três jogos: na quarta-feira em Fafe (18h) e no fim-de-semana em Águeda (sábado e domingo) para o torneio Dr. Horácio Marçal. No sábado, o Recreio defronta o Tondela (18h), enquanto o Boavista e o Moreirense jogam à mesma hora em Moreira de Cónegos. No domingo, os vencidos dos dois jogos da véspera jogam às 16 horas para os 3º e 4º lugares, enquanto a final está marcada para as 18h15, ambos os jogos no Estádio Municipal de Águeda. Os bilhetes são a 3 euros para sócios, 5 euros para ingresso normal e 10 euros para bilhete família.

