Equipas de futsal de Águeda dão-se a conhecer

As equipas de futsal do concelho de Águeda – ARCA, Barrô e Travassô – têm dado a conhecer-se para a nova época. Os seniores do Travassô apresentam-se sábado (20h) aos seus adeptos, defrontando o Matosinhos Futsal.

No quadrangular de São Pedro do Sul, os seniores do Travassô foram terceiros classificados (derrota por 3-0 com Unidos da Estação e vitória por 5-4 frente ao Tarouca). Iúri Simões (ex-Atómicos) é a mais recente aquisição, juntando-se a Diogo Reis e Daniel Bastos (ex-Atómicos), David Mota (ex-ARCA) e Joel Farias (brasileiro) no rol de aquisições para a próxima época, estando assim o plantel fechado.

Os juniores do Travassô recebem o CRECUS no sábado (18h) para o campeonato distrital. Tem como reforços Cláudio Pinto e Gonçalo Oliveira (ambos ex-ADREP), Diogo Nogueira (ex-Beira Mar), Leonardo Alves (ex-Luso), Roberto Silva e João Maia (ambos ex-Crecus), Tiago Pereira (ex-Mourisquense) e João Fernandes (1ª inscrição).

Os juvenis recebem domingo (11h) o Barrô para o campeonato distrital. Apresenta os seguintes reforços: André Luís (ex-Clube Albergaria), Fábio Silva (ex-Soutelo), Afonso Rodrigues (ex-Belazaima), Tomás Pereira (ex-Mourisquense) e Diogo Martins (regresso após prolongada ausência).

ARCA – As equipas de futsal da ARCA continuam a preparar-se para a época 2019/20. O torneio triangular que estava previsto para domingo, dia 22, não se realizou por imprevisto de última hora da equipa do Barcouço. O jogo entre ARCA/Aluperfeito e Telhadela, no entanto, realizou-se, tendo terminado com uma vitória por 8-3 da equipa aguadense.

No próximo domingo, dia 29, realiza-se em Aguada de Baixo mais um triangular, desta vez contando com as equipas ARCA/Aluperfeito, ADREP e Beira Ria. ADREP – BEIRA RIA (15h), Beira Ria – ARCA/Aluperfeito (16h30) e ARCA/Aluperfeito – ADREP (18h) é o programa definido.

No futsal feminino realizou-se o sorteio da 1ª eliminatória da Taça de Portugal, tendo calhado à ARCA/Mill Wire a deslocação a Pregança do Mar (Lourinhã) para defrontar a Associação Cultural e Recreativa Pregança do Mar, no fim-de-semana de 19 e 20 de outubro.

CC BARRÔ – Na apresentação das suas equipas, o CC Barrô registou os seguintes resultados: os benjamins perderam com o Benfica (0-4), os infantis A empataram com o Benfica (3-3), os infantis B perderam com o Benfica (0-13), os iniciados perderam com o Benfica (1-2), os juvenis venceram o Viseu 2001 (2-0) e os juniores empataram com o Futsal Azeméis (3-3).