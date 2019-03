ESAP apurada para final de concurso nacional

A Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) conta, pelo quinto ano consecutivo, com uma equipa apurada para a final nacional do concurso CanSat Portugal, que se irá realizar entre os dias 2 e 5 de maio, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

A equipa PEGASUS é constituída por seis alunos do ensino secundário e, tal como nos anos anteriores, é orientada pelo professor João Cera. A equipa terá o apoio do departamento de Física da Universidade de Aveiro.

Segundo o professor coordenador do projeto, João Cera, “a participação no concurso proporciona aos alunos uma experiência única, que lhes abre horizontes em diversas áreas profissionais, para além de ser uma oportunidade de aplicar, de forma prática, muitos dos conhecimentos adquiridos nas áreas da sua formação”.

O CanSat Portugal é um projeto educativo do ESERO Portugal, organizado pela Ciência Viva e pela Agência Espacial Europeia.

A iniciativa desafia alunos do ensino secundário de todo o país a projetar e construir um modelo funcional de um micro-satélite (CanSat) cujos sistemas base (antena, bateria e sensores) terão de estar integrados num volume equivalente ao de uma lata de refrigerante.