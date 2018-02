ESAP na final do CanSat

A equipa do clube de automação e robótica da Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) foi selecionada para a final nacional do concurso CanSat Portugal 2018, que se realizará entre os dias 26 e 29 de abril, na ilha de Santa Maria (Açores)

Depois de ter obtido uma menção honrosa em 2015, o segundo lugar da competição em 2016 e outra menção honrosa em 2017, a ESAP está agora na final nacional do concurso CanSat Portugal 2018.

A equipa conta com a colaboração do departamento de física e do centro de estudos do ambiente e do mar da Universidade de Aveiro, graças a uma parceria celebrada entre a ESAP e aquela instituição de ensino superior, e é coordenada pelo professor João Cera.

A equipa da ESAP é constituída por Carolina Figueiredo, Raul Simões, Cristiano Nogueira, Pedro Moreira, Diogo Santiago e Pedro Saraiva, alunos do ensino secundário.

O CanSat Portugal é um projeto da Agência Espacial Europeia (ESA). Em Portugal é organizado pelo Centro AeroEspacial do Aeroclube de Torres Vedras em cooperação com a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (Ciência Viva).

A equipa irá desenvolver um pequeno satélite que será lançado a cerca de mil metros de altura de forma a medir e transmitir para terra um conjunto de parâmetros atmosféricos que irão permitir determinar a altura a que se irão formar as nuvens, caso haja condições para a sua formação. Além destes parâmetros, o satélite enviará também as suas coordenadas de GPS de forma a permitir a sua recuperação após a queda e visualizar todo o seu trajeto.