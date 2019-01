Escolas de Águeda vencem concurso nacional

Turmas da escola básica de Barrô e da Fernando Caldeira, de Águeda, obtiveram o primeiro prémio no concurso de Natal “A Árvore de Natal dos Lobos”, promovido pelo Grupo Lobo

A turma B4 da escola básica António Graça de Barrô conquistou o primeiro prémio e a turma B3 classificou-se em terceiro lugar, na categoria 1º. Ciclo, juntando a estas distinções mais uma menção honrosa ganha pelas turmas B1 e B2.

Já a turma do 5º. A da EB 2,3 Fernando Caldeira, de Águeda, conquistou o primeiro prémio e a turma do 5º. C daquele estabelecimento de ensino classificou-se em terceiro lugar.

Este é um concurso de Natal promovido pelo Grupo Lobo, no âmbito do seu programa educativo, dirigido à comunidade escolar. O concurso integra-se nas ações de sensibilização e educação ambiental da associação e pretende alertar os alunos para a problemática de conservação da biodiversidade, em particular do lobo-ibérico.

Os participantes foram desafiados a criar uma árvore de Natal alusiva ao lobo, recorrendo a materiais recicláveis.

O concurso de Natal intitulado “A árvore de Natal dos lobos” destina-se a todos os alunos do pré-escolar e dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico.

O júri de avaliação dos trabalhos é composto por três elementos: dois da direção nacional do Grupo Lobo e um sócio a nomear.

Os critérios de avaliação dos trabalhos têm em consideração a qualidade, a mensagem e originalidade

O Grupo Lobo é uma associação não-governamental de ambiente (ONGA), independente e sem fins lucrativos, reconhecido com o estatuto de Utilidade Pública, fundado a 18 de setembro de 1985.

Foto em cima: Lobo ibérico motivou concurso escolar de âmbito nacional (foto: Erika Almeida)