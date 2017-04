“Estás em Barrô… mexe-te!”, ponto alto da freguesia

A 15ª edição do “Estás em Barrô… Mexe-te” decorre já no próximo mês de maio. A população barroense considera que o evento continua a ser o ponto mais alto da freguesia mas também que atingiu o seu expoente máximo e que não tem atualmente mais por onde crescer. Sublinham, como positivo, a sua organização e dinâmica e a promoção de interação social. Workshops de culinária, mais apostas em expositores de artesanato e mais atividades para as crianças são algumas das sugestões dadas por alguns dos inquiridos pelo RA. O evento é visto pela população barroense como um mini-Agitágueda, crucial para atrair mais pessoas a Barrô, porque mexe com a comunidade e é rico em diversidade. (Ver inquérito na edição da semana)