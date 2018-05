“Estás em Barrô…Mexe-te” traz 11 dias de animação

É já na próxima quinta-feira, dia 10 de maio, que começa o “Estás em Barrô…Mexe-te”. O evento prolonga-se até 20, sempre com muita animação, espetáculos e boa comida.

Numa organização da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, com a colaboração de todas as coletividades de Barrô, o evento promete convívio e boa disposição.

O programa arranca com a realização de uma caminhada, na quinta-feira, a partir das 20h30, e um rastreio de glicemia, promovido pela Farmácia Simões Roque. No dia 11 (sexta-feira), há exposição “Ofícios” (9h), promovida pelo Cantate Iubilo e, às 21h30, atua Marta & Smoking Orchestra, promovido pela União de Freguesias. No dia 12 (sábado), além da exposição “Ofícios”, haverá animações com a Pipoquinha, a partir das 15h30, promovidas pela Associação de Pais e, às 21h30, há Dang, da responsabilidade da ABARCA. No dia 13 (domingo), além da exposição “Ofícios”, haverá a atuação do Cancioneiro de Águeda, a partir das 15h30, promovida pela União de Freguesias e animação a partir das 21h30.

De destacar ainda do programa, a atuação de Slim Charley Santus (promovida pela ADRCC), no dia 17, às 21h30 e, no dia 18, do Conservatório de Música de Águeda, promovida pela União de Freguesias, também a partir das 21h30. No dia 19, a partir das 16 horas, há zumba, promovida pela Associação de Pais e, às 21h30, realiza-se o festival de tunas, da iniciativa do CCB. No dia 20, a partir das 16 horas, volta o concurso “Barrô tem talento, organizado pela catequese e, a partir das 21h30, atua a Banda Pedra e Cal, da responsabilidade da União de Freguesias.

Daniel Cardoso