“Este naipe de pilotos é provavelmente único” – Albano Melo

“Este naipe de pilotos é provavelmente único”, considera Albano Melo, presidente do ACTIB – Águeda Action Club – em entrevista ao Região de Águeda (caderno MXGP da edição da semana). O dirigente aguedense refere que “o MX1 melhorou a competitividade e há quatro ou cinco pilotos com um nível de competição único” (em audio).

Albano Melo enaltece a equipa de voluntários que tem preparado o Grande Prémio de Portugal em motocross, que sábado e domingo vai decorrer na pista internacional de Águeda. São mais de 400 pessoas, realidade sem paralelo no circuito mundial da modalidade. “O voluntariado é muito importante, em Portugal sobretudo, pela envolvência do sentimento”, diz o presidente do ACTIB. “O clube é jovem mas tem já uma dinâmica que me deixa muito feliz”.

Além das duas categorias de MX (mundial), a MXGP e a MX2, o crossódromo do Casarão recebe ainda três categorias a contar para o europeu (EMX), em 125, 150 e 250cc. Há, por isso, muito motocross no sábado e domingo.

SÁBADO DE MANHÃ

O dia de sábado começa com treinos logo às 7h15 para as categorias do europeu. Os pilotos do mundial fazem-se à pista a partir das 11h45.

SÁBADO À TARDE

A tarde de sábado divide-se entre treinos cronometrados e corridas de qualificação do mundial (MXGP e MX2) e as primeiras mangas das três categorias do europeu.

DOMINGO DE MANHÃ

As segundas mangas do EMX (125,150 e 250 cc) discutem-se domingo, desde as 8h45. Os pilotos do mundial fazem ainda algumas voltas de aquecimento para as mangas da tarde do GP Portugal.

DOMINGO À TARDE

As provas do mundial preenchem a tarde de domingo, na totalidade, a partir da hora do almoço (13h15). As cerimónias do pódio devem ocorrer por volta das 18 horas.

