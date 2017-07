Fábio Lopes 7.º no europeu

Fábio Lopes (ARCOR) e Filipe Vieira (Sporting) foram sétimos classificados no campeonato europeu de maratona, em canoagem, que decorreu em Ponte de Lima, em C2 seniores, representando a seleção portuguesa.

“Tínhamos como objetivo andar na luta pelas medalhas mas infelizmente não conseguimos”, referiu o canoísta aguedense, para quem a prestação “foi num dia não”. Fábio Lopes fala do futuro com confiança: “Mais dias virão e mais oportunidades virão; temos um bom barco para trabalhar no futuro e ambicionar melhores resultados”.

Fábio Lopes fala do orgulho em representar Portugal. “Pedimos desculpa se dececionámos alguém, mas temos consciência que demos o nosso melhor”.

Os atletas da ARCOR de veteranos também participaram: em K2 (escalão veteranos 45-49), Paulo Gomes e João Ferreira (segundos melhores portugueses) foram 6º e André Santos e Pedro Carvalho (escalão veteranos 35-39) a falharam o pódio por muito pouco, alcançando o 4° lugar, sendo os melhores portugueses.