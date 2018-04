Fábio Lopes na seleção nacional

Num total de 215 regatas ao longo dos dois dias, o sábado foi marcado pela realização das quase duas centenas de eliminatórias e semifinais, sendo que no domingo, realizaram-se 41 regatas de finais A e B das diferentes categorias de cadetes, juniores, seniores e da canoagem adaptada.



A ARCOR participou com 20 atletas. Destaque para o 3° lugar do Fábio Lopes na distância dos 1000 mt em C1 Sénior que lhe permite integrar os trabalhos da seleção nacional. Já Tiago Ribeiro, na mesma final, obteve o 9º lugar sendo o 3º melhor sub-23.

Na distância dos 200mt, André Coelho em k1 senior foi 9°. Nos juniores João Pedro Framegas em k1 ganhou a final B e Paulo Pires em C1 foi 3° também na final B. No escalão de cadetes Manuel Brinco foi 6° final B e 8º na final B dos 500mt. Hugo Costa em kl2 200mt paracanoagem ficou em 2°.