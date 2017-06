Feira do mirtilo em Sever do Vouga

A Feira Nacional do Mirtilo, que vai decorrer em Sever do Vouga entre esta quinta-feira e domingo, assinala 10 anos. Promete ser “a maior de sempre” e com algumas novidades

Uma delas será a realização do primeiro Festival Internacional de Cinema – Paisagens que vai trazer a Sever do Vouga algumas dezenas de filmes e homenagens a realizadores e atores (a decorrer no Museu Municipal), bem como espetáculos musicais e workshops de cinema (no recinto da Feira Nacional do Mirtilo).

Outra inovação será a associação de um festival de música clássica – o Festival Guitarras Mágicas – à Feira Nacional do Mirtilo. Neste âmbito, destaque para o concerto de Pedro Caldeira Cabral, a 1 de julho, no CAE de Sever do Vouga, com entrada gratuita.

Outra inovação da Feira Nacional do Mirtilo 2017 será a criação de uma nova zona gastronómica, dedicada à street food, que também servirá de apoio mais direto à área de expositores técnicos e aos participantes nas várias palestras e eventos a decorrer na tenda técnica.

Esta aposta na área técnica, destinada ao visitante profissional, vai continuar este ano. Assim, além de um número significativo de empresas presentes como expositoras, o programa de palestras técnicas contempla a apresentação de novos túneis Haygrove criados especificamente para o mercado português (quinta-feira à tarde), uma palestra sobre fertilização nos pequenos frutos (sexta à tarde) e um colóquio dedicado à inovação (sábado à tarde). Todas as palestras são de entrada gratuita.

Visitas ao campo experimental de pequenos frutos da Agim e a pomares de mirtilos do concelho mantém-se como parte integrante do programa.

O evento desenrola-se num parque verde, ao ar livre, de entrada gratuita, e oferece animação para todas as idades: música, workshops, showcookings, animação infantil, animação de rua, viagens em comboio turístico e uma área de gastronomia onde os derivados de mirtilo fazem as delícias de todos.

Do extenso programa de animação, destaque para o espetáculo de Patrícia Vasconcelos (quinta à noite), desfile de moda (sexta à noite), Susana Baca, cantora peruana vencedora de dois “grammy’s” latinos (sábado à noite), Pedro Caldeira Cabral (sábado à noite) e “As músicas da Sónia”, espetáculo infantil e para toda a família, com Sónia Araújo (domingo à tarde).

Todos estes eventos são de entrada livre.