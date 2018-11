Fermentelos: AFA lança campanha na Austrália

A Associação Fermentelense de Assistência (AFA) vai novamente promover uma campanha de angariação de fundos na Austrália, dado o “grande sucesso” obtido na campanha realizada em 2017, com a colaboração de Jorge Abrantes, um lusodescendente filho de emigrantes fermentelenses

O anúncio da nova campanha foi feito no jantar do 38.º aniversário da AFA, que se realizou domingo com cerca de 300 convivas, no salão paroquial de Fermentelos. Rui Moreto, da direção da instituição, lembrou que “as IPSS passam por dificuldades no dia-a-dia para poderem oferecer o nível de qualidade que prestam junto dos seus utentes”. Daí ser necessário dinamismo para promover interação com a comunidade.

Para 2019, a AFA tem previsto um conjunto de atividades que visam esse envolvimento, sublinhando a “relação da emigração com Fermentelos” e lembrando campanhas de angariação de fundos junto das comunidades radicadas nos Estados Unidos da América, no Canadá e “mais recentemente” na Austrália.

Em 2017, a campanha desenvolvida neste longínquo país do hemisfério sul, localizado na Oceania, “foi um sucesso”. Jorge Abrantes, filho de emigrantes agora reformados em Fermentelos, proprietário de um restaurante em Sidney, foi o grande dinamizador. A AFA apresentou um vídeo promocional para a mova campanha, durante o qual Jorge Abrantes mostra o resultado da primeira iniciativa, designadamente onde o dinheiro foi aplicado.

Entretanto, em fevereiro, a AFA promove uma viagem a Lisboa para assistir ao espetáculo musical de Filipe Lá Feria que aborda a origem do fado; e a 17 de maio levará a cabo a segunda caminhada solidária noturna na margem da Pateira. Em junho, a AFA promoverá o primeiro festival da Arepa.

Foto: A AFA celebrou 38 anos, anunciando uma campanha de angariação de fundos na Austrália

(informação completa na edição da semana – versões e-paper e impressa – de 7 de novembro)