Fermentelos: Festa do peixe registou grande afluência

Só na sexta-feira, foram servidas cerca de 600 refeições na festa do peixe, evento promovido pela Banda Marcial de Fermentelos, que decorreu no fim de semana, nas margens da pateira

De acordo com Rodrigo Massadas, presidente da direção daa coletividade, o evento “foi um sucesso”, tendo vindo a “superar todas as expectativas”. Este ano, ainda segundo aquele dirigente, a tenda ocupou o parque de estacionamento em frente à Estalagem e “foram introduzidas algumas melhorias que foram do agrado geral dos muitos visitantes que acorreram a Fermentelos no fim de semana”.

