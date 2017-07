Fermentelos homenageou Fernando Silva no 87.º aniversário

O Sporting de Fermentelos homenageou o treinador Fernando Silva no 87.º aniversário no decorrer do jantar comemorativo, que contou com a presença de 800 pessoas

O jantar decorreu em pleno relvado do parque desportivo Constantino Marques Duarte, numa tenda gigante. A homenagem ao carismático treinador Fernando Silva, pelos seus 30 anos ao serviço do desporto distrital, dos quais 17 ao serviço do Sporting de Fermentelos, foi ponto alto do convívio.

