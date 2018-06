Festa Ucraniana juntou oito dezenas no aniversário do Girassol

O Centro Infantojuvenil Girassol celebrou o seu décimo aniversário, no sábado, no CEFAS, com um lanche-convívio tradicional ucraniano, que reuniu cerca de oito dezenas de pessoas

O Girassol é o projeto educacional da língua ucraniana da subdelegação de Águeda da Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP), que visa particularmente o ensino de língua e cultura ucranianas a crianças ucranianas, bem como a crianças portuguesas com descendência ucraniana.

Os alunos do centro brilharam no palco do CEFAS com poemas, canções e danças que representam a cultura da Ucrânia, cuja preparação decorreu ao sábado de manhã, na Universidade Sénior de Águeda.

A celebração comemorativa foi dinamizada pelo grupo de dança da Associação Sol Nascente, pelo Centro Infantojuvenil «Barvinok» da Subdelegação de Vila Nova de Gaia da AUP e pelas vozes de Iryna Andrievska e Andriana Andrievska, de Anadia, e de Nataliya Umanska e Ana Maria Umanska, de Águeda, que finalizaram o espetáculo.

A direção da Subdelegação de Águeda convidou ao palco os ex-alunos e ex-professores do Centro Infantojuvenil Girassol, bem como as famílias que representam a subdelegação, para agradecer o atributo de cada e oferecer os ramos de flores.

A festa contou com a presença do cônsul chefe Anatolii Koval, da cônsul Yevheniia Svitkova e da vice-cônsul Nataliia Polkova do consulado da Ucrânia no Porto.

Anatolii Koval sublinhou a importância do trabalho de centros educativos deste género e agradeceu às organizações que colaboram e apoiam a comunidade ucraniana em Águeda.

A representante da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Cláudia Rodrigues, mostrou a abertura da Junta para a colaboração futura.

A Associação dos Ucranianos em Portugal de Lisboa foi representada pelo presidente da AUP Pavlo Sadokha e vice-presidente Yurii Kondra, que agradeceram o trabalho desenvolvido ao longo da sua existência. O Padre José Camões desejou as maiores felicidades no trabalho futuro.

O Centro Infantojuvenil «Girassol» recebeu as cartas e emails de felicitação da Embaixada da Ucrânia em Portugal, da Câmara Municipal de Águeda, da Academia de Cultura e Solidariedade de Águeda – Universidade Sénior de Águeda e da Bela Vista – Centro de Educação Integrada de Águeda.