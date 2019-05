Festim arranca em Águeda com Hang Massive

A 11ª edição do Festim – festival intermunicipal de músicas do mundo arranca a 19 de junho, com o concerto dos Hang Massive, no Centro de Artes de Águeda, às 22 horas

Em Águeda poderão ser ainda vistos os concertos de Vocal Sampling (11 de julho), Sharon Shannon (18 de julho) e Sara Tavares (25 de julho), todos no recinto do Agitágueda, a partir das 22 horas, com entrada livre.

O cartaz completo da 11ª edição do Festim – festival intermunicipal de músicas do mundo foi apresentado na quarta-feira, dia 8, em conferência de imprensa, no CAA – Centro de Artes de Águeda.

De 19 de junho a 25 de julho, as músicas do mundo passam por Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Estarreja, Oliveira do Bairro e Oliveira de Azeméis.

Hang Massive (Inglaterra / Suécia), Rocío Márquez (Espanha), Nomfusi (África do Sul), Otava Yo (Rússia), Volosi (Polónia), Vocal Sampling (Cuba), Sharon Shannon (Irlanda) e Sara Tavares (Portugal / Cabo Verde). São estes os oito nomes que dão música ao cartaz da 11ª edição do Festim, que arranca a 19 junho e vai percorrer seis municípios, em 14 concertos por várias salas e recintos da região.

A conferência de imprensa, que foi aberta pela anfitriã Elsa Corga, vereadora da Câmara Municipal de Águeda, contou ainda com as intervenções de Delfim Bismark (município de Albergaria-a-Velha), Almeida e Costa (município de Sever do Vouga), Isabel Pinto (município de Estarreja), Jorge Pato (município de Oliveira do Bairro), Rui Luzes Cabral (município de Oliveira de Azeméis) e do programador do festival, Luís Fernandes (d’Orfeu AC).

O Festim é o único festival português a integrar a rede europeia “European Forum of Worldwide Music Festivals” e conquistou, pela terceira vez, o selo de qualidade EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe.

Os bilhetes para os concertos em sala custam 6 euros, sendo os restantes de entrada livre e gratuitos.