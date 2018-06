Festim arranca no fim de semana

A 10º edição do Festim arranca já este fim de semana, com os franceses La Caravane Passe, que vão estar na Quinta do Torreão (Albergaria ConVida), em Albergaria-a-Velha, na sexta-feira (dia 22), e no Centro das Artes do Espetáculo, em Sever do Vouga, no sábado (dia 23). Ambos os concertos têm início às 22 horas, como acontece com todos os que integram o cartaz. Este coletivo mistura rock francês com música cigana e mescla rap e ska com ‘chanson française’, num verdadeiro apelo à festa.

Anualmente desde 2009, o festival intermunicipal de músicas do mundo tem apresentado na região artistas de uma dimensão surpreendente, num modelo, cada vez mais sólido, de programação cultural em rede. Em 2018, a viagem musical cumpre-se nos 14 grandes concertos que percorrerão os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Estarreja, Ílhavo e Oliveira de Azeméis. A festa continuará a ser feita tanto ao ar livre como em várias salas de referência da região.

Esta é uma edição de boa diversidade de estilos e geografias: duas divas emergentes da América Latina (La Yegros e Pascuala Ilabaca), dois nomes africanos consagrados (Waldemar Bastos e Orchestre Poly-Ryhtmo), dois grandes coletivos de inspiração balcânica, um nativo (Boban Markovic) e outro centro-europeu (La Caravane Passe) e, ainda, da desditosa Síria, um autêntico ‘ovni’ das músicas do mundo (Omar Souleyman), num cartaz que passa por 7 países de quatro continentes.